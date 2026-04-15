サウルスが6thシングル「インターネット・ステイト」を配信リリースした。

本作は結成初期メンバー・くるみ（B）が脱退し、新体制での初の楽曲になる。同曲のミュージックビデオもYouTubeにて公開された。

メンバーがセレクト、演じたネットミームへのオマージュが多数登場したミュージックビデオは「インターネットに支配されている」をメッセージとした楽曲に対しユニークなアプローチで迫った映像作品となっている。

サウルスは、新曲を引っ提げ5月26日に下北沢DaisyBarにて新体制初の主催イベントを開催する。こちらは閃光ライオット2025グランプリに輝いたミクスチャーロックバンド「めっちゃ美人」、攻撃的なサウンドと自棄の世界観が印象的なオルタナティブボカロックバンド「YANK」を迎えた3マンとなる。

＜サウルスpre.「キラーストリート」 ＞

日時：2026年5月26日(火)

会場：下北沢DaisyBar

出演：サウルス / めっちゃ美人 / YANK

開場/開演：18:30 / 19:00

チケット：前売 2,500円（＋1D）

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