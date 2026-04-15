すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のファミリーレストランチェーン「ジョナサン」が、「初夏ジョナ」と題した新メニューを4月16日午前10時30分から期間限定で販売。「ハーゲンダッツ クッキー＆クリームアイスクリーム」を使用したスイーツメニュー6種が登場します。【画像】「ハーゲンダッツ クッキー＆クリーム」の新スイーツ6種など「初夏ジョナ」メニュー（11枚）「ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX