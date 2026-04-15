記事ポイントホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯が開業1周年を記念した感謝プランを7月から販売します。門真市駅徒歩1分の立地に加え、大浴場やサウナ、羽釜ご飯の朝食が滞在の満足度を高めます。公式サイトでは通常プランよりお得な料金で期間限定の予約受付を予定しています。 ホテルアインズ大阪門真市駅前 ととのい乃湯が、開業1周年を記念した感謝プランを7月から販売します。門真市駅から徒歩1分の便利な立地に