シンガー・ソングライターのサカグチアミ（20）が15日、レーベル移籍第2弾となるデジタルEP「Hush」をリリース。午後8時には、リード曲「Hush」のミュージックビデオ（MV）をYouTubeプレミア公開し、公開後にはインスタグラム、TikTokで生配信を行うことを発表した。「Hush」は全曲ラブソングをテーマに制作。恋に落ちる瞬間の戸惑いや言葉にできない思い、すれ違いや距離感など恋愛の中で生まれる繊細な感情を、等身大の言葉とメ