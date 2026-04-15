“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、和歌山市から伸びる、JR西日本と南海電鉄の支線、そして、ローカル鉄道です。☆☆☆☆☆紀州・和歌山の玄関口には、JR西日本と南海電鉄の鉄道ターミナルがあります。市内中心部の東側にあるのがJR『和歌山』駅。そして、西側にあるのが南海『和歌山市』駅で