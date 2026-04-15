回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、北の味覚を110円（以下、税込み）から楽しめるフェア「かっぱの北海道祭り」を4月16日から期間限定で開催します。【画像】え…やっす！コチラが「110円〜！？」な北海道祭りのメニューです！おいしそう！（10枚）同フェアでは目玉商品として、身が引き締まり、うまみと甘みが詰まった「北海道産 ほたて」が一貫140円の特別価格で登場。また、北海道釧路産マイワシを薄めの酢