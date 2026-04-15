回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、北の味覚を110円（以下、税込み）から楽しめるフェア「かっぱの北海道祭り」を4月16日から期間限定で開催します。

【画像】え…やっす！ コチラが「110円〜！？」な北海道祭りのメニューです！ おいしそう！（10枚）

同フェアでは目玉商品として、身が引き締まり、うまみと甘みが詰まった「北海道産 ほたて」が一貫140円の特別価格で登場。

また、北海道釧路産マイワシを薄めの酢〆で仕上げた「北海道産北釧（ほくせん）〆いわし」、香ばしく塩あぶりにした「北海道産 北釧〆いわし塩炙（あぶ）り」を一貫110円で販売。

さらに、「北海道産ほたてひもチャンジャ風海苔包み」一貫（110円〜）、「蟹（カニ）いくら包み」一貫（140円）、「北海道産ほたてひもチャンジャ風大葉包み」一貫（110円〜）、「北海道産 にしん」二貫（160円〜）、「北海道郷土料理サーモンちゃんちゃん焼き風〜北海道みそ使用〜」二貫（160円〜）、「北海道3貫盛り（ほたて・北釧〆いわし・にしん）」三貫（330円〜）がラインアップ。

期間は5月6日まで、一部改装中店舗を除くかっぱ寿司全店にて開催されます。

4月28日までの期間は、アプリ会員限定で100円引きとなる、平日対象のランチクーポンも配信されます。

※価格は店舗によって、異なります。

