Image: ライフコープ株式会社 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。昔はもっとキビキビ走ってくれたのに。そんなふうにふと愛車に感じることはありませんか？信号待ちからの発進で一瞬ためらうような感覚。高速道路の合流や登り坂で「もう少し力が欲しいな」と思う瞬間。大切に乗ってきた愛車だからこそ、そうした些細な変化に気づいてしまうんですよね。今回は、愛車の