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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

昔はもっとキビキビ走ってくれたのに。そんなふうにふと愛車に感じることはありませんか？

信号待ちからの発進で一瞬ためらうような感覚。高速道路の合流や登り坂で「もう少し力が欲しいな」と思う瞬間。大切に乗ってきた愛車だからこそ、そうした些細な変化に気づいてしまうんですよね。

今回は、愛車のコンディションを手軽に整える選択肢として「TsudaISMカーキャパシタ」をご紹介します。

電工の匠が10年以上の月日を重ねて開発

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「TsudaISMカーキャパシタ」は改造に制限の多いオートバイレースの現場から生まれた技術をベースに、電工の匠が10年以上の設定と100回以上の改良を重ねて生まれたMADE IN JAPANのプロダクト。

パーツ交換やエンジン内部に手を入れるのではなく、バッテリーからの電力供給を安定させるというユニークなアプローチでこの課題に向き合っています。

電力が安定化するとどうなる？

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簡単に仕組みを説明すると、車のバッテリーは常に一定の電力を供給しているわけではなく、実は細かく変動しています。

「TsudaISMカーキャパシタ」はその電気の流れを整え、エンジン内のプラグへ安定した電力を届ける役割を担います。プラグへの電力供給を安定させることでエンジンの不発が減り、トルク感にも変化を感じられるという仕組み。

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駐車場から出るときのスムーズさ。合流で加速が必要な場面でのレスポンス。日常のふとした運転シーンで「あれ、なんか調子いいかも」と感じられるのがこの製品のよさです。

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取り付けはレンチ1本、手軽に完了

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車のパフォーマンスを向上させると聞くと、専門工場での大がかりな作業を想像するかもしれません。でも「TsudaISMカーキャパシタ」の取り付けに専門知識は不要です。

やることはシンプル。

・ボンネットを開ける ・バッテリーのマイナス端子から取り付け、次にプラス端子に接続する

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車載ツールのレンチ1本あれば取り付けは完了。休日の朝にさっと取り付けてそのままドライブへ。そんな気軽さで試せるのは大きなメリットです。エンジン内部には触れないので、車をいじるのが得意でない方でも安心して扱えます。

カーオーディオの音質にも変化あり

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走りの改善を目的に導入した方からのよくある声が、「カーオーディオの音が変わった」というものです。

これまで埋もれていた楽器の音がクリアに聞こえたり、低音に迫力が増したり。電力が安定することで音の印象が変わると感じる方も多いようです。

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これは嬉しい副産物。カーオーディオも精密な電子機器なので、クリーンな電力供給は音質に影響しやすいんです。

愛車との付き合いが長くなるほどに、少しずつ感じる走りや乗車体験の変化。「まあ、年数が経てばこんなものかな」と受け入れる前に、手軽に試せる選択肢があるのは心強いですね。

発進や合流のもたつきが気になる、もっとキビキビした走りを楽しみたい……という方はもちろん、カーオーディオの音質を手軽に底上げしたい方にもおススメ。

「TsudaISMカーキャパシタ」の詳しい情報は、以下のリンクからチェックしてみてください。

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Source: CoSTORY