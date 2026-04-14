現在ブンデスリーガで11位に位置しているウニオン・ベルリンは、指揮官シュテファン・バウムガルトを解任し、代わりに5大リーグ初となる女性監督マリ・ルイーズ・エタの就任を発表した。ひとまず今季終了までの契約となっているが、この終盤戦にエタはインパクトを残せるだろうか。エタは現役時代に1FFCトゥルビン・ポツダムやハンブルガーSV、ブレーメンなどでプレイし、女子ブンデスリーガや女子チャンピオンズリーグ制覇を経験