オウガ・ジャパンは、同社初となる日本市場向けフォルダブルスマートフォン「OPPO Find N6」を発表した。価格は31万8000円で、4月15日から順次発売される。 オウガ・ジャパン 専務取締役 河野謙三氏、OPPO イノベーティブ製品開発ディレクター 成蛟（チェン・ジャオ）氏、オウガ・ジャパン 営業推進部 プロダクトマネージャー 中川裕也氏 「妥協なき品質」で日本市場へ投入 発表会に登