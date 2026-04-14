中国メディアの21世紀経済報道は11日、レアアース（希土類）大手2社が精鉱取引価格を7四半期連続で引き上げたとする記事を掲載した。記事によると、包鋼股份は10日、2026年第2四半期のレアアアース精鉱関連取引価格を税抜き3万8804元/トン（乾量、REO＝50％）に調整すると発表した。北方稀土も同日、26年第2四半期のレアアース精鉱関連取引価格を税抜き3万8804元/トン（乾量、REO＝50％）に調整し、REO含有量が1％増減するご