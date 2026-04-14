売上（年商）は160万円。それでも「儲けすぎだ」と言われる。無農薬で桃を育てる、とある若い農家が直面していたのは、経営の失敗ではなく、日本社会に根強い「農家は清く貧しくあるべき」価値観だった。農業法人を経営する筆者が、理念と農業現場のギャップを読み解く。※本稿は、野口憲一『コメ関税ゼロで日本農業の夜は明ける』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。貧乏生活が長すぎる売上160万円の桃農家の現実2022年