独シーメンス・モビリティ（Siemens Mobility）の技術を採用したベトナムの高速鉄道プロジェクトが着工した。中国メディアの観察者網が13日に伝えた。記事は、ベトナムの現地メディアの報道として、「ベトナム初の地域横断高速鉄道であるハノイ-クアンニン高速鉄道が正式に着工した」と説明。「2028年末の完成を予定しており、全長は120．2キロ。ハノイ、バクニン、ハイフォン、クアンニンの四つの主要な省と都市を通過する。最高