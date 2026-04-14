中国メディアの界面新聞によると、中国の自動車メーカー、奇瑞（Chery）傘下の墨甲機器人（AiMOGA）が人型ロボット製品のオンライン販売を開始したことが分かった。電子商取引（EC）プラットフォームの京東（ジンドン、JD．com）に2日開設されたAiMOGAの自営旗艦店では、フルサイズ汎用（はんよう）型エンボディドAIロボット「Mornine M1」と四足歩行ロボット犬「Argos X1」が購入可能になっている。Mornine M1は価格が28万5800元