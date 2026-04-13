お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が13日、自身のXを更新。高校に入学したことを報告した。信子は「皆様にご報告？お知らせ？春のお便りでち」とし、「この度、改めて学びたい欲に駆られて、高校入学することにしまんた」と、高校に入学したことを明かした。その理由について「学び直したいと思った大人の皆に、遅いってことは無いんだよって伝えたくて公表しよっかなって」とし、「改めて、JKのうちをよろちち