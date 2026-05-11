私はキミカ（34）。この春から小学一年生になる息子・タイジュがいます。わが家は春休み中に、旦那の仕事の都合で引っ越しをしてきました。息子ともども、新しい生活にドキドキワクワクしています。今、気になるのは子どもの登校のこと。とくに学校からの説明はなかったのですが、聞くところによると私が引っ越しをした地域は「子ども会」が登校班を管理しているようなのです。友だちもまだいないので、登校班で顔なじみができたら