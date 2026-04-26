入学した大学と違う大学を卒業した男性がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】校舎は同じなのに…卒業式は違う大学でした 「←入学式卒業式→ 入学した大学と違う大学を卒業しました」 とそのビフォーアフターの写真を紹介したのはほってぃさん（@hotty_m57）。 ほってぃさんは2022年に東京工業大学に入学したが、同学は2024年に東京医科歯科大学と統合し消滅。今年、統合により生まれた東京科学大学を卒