ママ友関係は、子ども同士が仲良しだからママ同士も仲良くなるイメージがあるかもしれません。けれど実際には、子ども同士はとくに仲が良くないのに、ママ同士は仲が良いというケースもあります。いったいどのようにして、そうした関係が生まれるのでしょうか。『子ども同士は仲良くないけれど、ママ同士が仲良いって人はどうやって仲良くなったのだろう？』こんな素朴な疑問に、さまざまな体験談が寄せられました。子どもより親が