明治（東京都中央区）が、ロングセラーチョコ「たけのこの里」パッケージ内に描かれた「あの家」を「永久保有権付 デジタル物件」として具現化し、タワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」として、4月14日から「きのたけ不動産」公式ウェブサイトで限定300戸を先着順で販売します。【写真】こだわりまくってる！「たけのこの里型の間接照明」、プール＆サウナ、内観を一挙に見る！同社は、今年4月1日の「エイプリ