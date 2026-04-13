忍び寄る第２のリーマンの足音世界規模での原油高騰が実体経済を蝕む中、金融業界の裏側で不気味な「取り付け騒ぎ」が起きている。銀行を経由しない企業向け融資を行う「プライベートクレジット市場」だ。市場規模は３兆ドル超（約500兆円）とも言われ、’25年秋ごろから融資先企業の経営破綻が相次いでいる。中には、不正な会計操作をして融資を引き出すという、詐欺まがいのケースも出始めている模様。莫大な市場規模と実態の不