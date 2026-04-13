小学校に子どもを通わせている女性からの投稿が話題を呼んでいる。【写真】“お守り禁止”弁護士の見解は…占い師の女性の投稿学校側は苦しい釈明「4月7日、2児の母で一級建築士兼占い師だという女性が、公立小学校に通わせている長女について驚くようなエピソードをつづったのです。《娘が小学校5年目にして先生（担任変わった）に「お守りをランドセルにつけるのは禁止。特定の宗教の物を身につけるときは親の申請が必要」とか