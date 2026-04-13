いすゞ自動車が、ホンダと共同開発している水素燃料電池車（ＦＣＶ）の大型トラックについて、２０２７年に予定していた市場投入を延期することがわかった。水素ステーションの整備が想定通りに進まず、積載量を増やすため燃料電池システムの小型・軽量化も必要と判断した。販売開始は３０年頃になる見通しだ。両社は２０年、ＦＣＶの大型トラックの実用化に向けて共同研究する契約を結んだ。ホンダの燃料電池システムを搭載し