元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。美貌際立つノースリーブのピンクトップスコーデを披露した。「soft pink」小嶋さんは、「soft pink」といい、海をバックにしたピンクのノースリーブトップスとデニム姿や、ソファに座って微笑むショットなど9枚の写真を投稿した。「海でひと休みしたり」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、後ろにリボンがデザインされた淡いピンクのト