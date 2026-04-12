元AKB48の小嶋陽菜さん（37）が2026年4月8日、自身のインスタグラムを更新。美貌際立つノースリーブのピンクトップスコーデを披露した。

「soft pink」

小嶋さんは、「soft pink」といい、海をバックにしたピンクのノースリーブトップスとデニム姿や、ソファに座って微笑むショットなど9枚の写真を投稿した。「海でひと休みしたり」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、後ろにリボンがデザインされた淡いピンクのトップスとデニムを着用。海辺に座り、髪に手を添えて微笑んでいた。

2枚目では、ピンクのトップスとミニ丈のボトムスを着用。椅子に腰かけ、膝に手を置いて笑顔をみせていた。4枚目では、建物をバックに振り返る姿をみせていた。9枚目では、椅子に座って足を少し曲げてポーズをとり、抜群のスタイルを披露していた。

この投稿には、「写真集の1ページかと思いました...！」「いつ見ても美しい」「ひゃーかわいい」「スタイル良すぎ」「フリルがかわいすぎます」といったコメントが寄せられていた。