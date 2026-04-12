開催：2026.4.12 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 7 - 3 [エンゼルス] MLBの試合が12日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。 レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するエンゼルスの先発投手はジョージ・クラセンで試合は開始した。 1回裏、4番 サル・スチュワート 4球目を打ってファー