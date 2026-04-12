開催：2026.4.12

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 7 - 3 [エンゼルス]

MLBの試合が12日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。

レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するエンゼルスの先発投手はジョージ・クラセンで試合は開始した。

1回裏、4番 サル・スチュワート 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 1-0 LAA、6番 ネート・ロー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 4-0 LAA

2回裏、2番 スペンサー・スティア 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 5-0 LAA

3回表、5番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 CIN 5-1 LAA

4回表、2番 マイク・トラウト 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 CIN 5-3 LAA

8回裏、ピッチャー チェース・シルセスがワイルドピッチでレッズ得点 CIN 6-3 LAA、さらにピッチャー チェース・シルセスがワイルドピッチでレッズ得点 CIN 7-3 LAA

試合は7対3でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのピアース・ジョンソンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのジョージ・クラセンで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-12 08:24:13 更新