2026年4月12日（日） MLB レッズ vs エンゼルス 試合結果
開催：2026.4.12
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 7 - 3 [エンゼルス]
MLBの試合が12日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。
レッズの先発投手はブランドン・ウィリアムソン、対するエンゼルスの先発投手はジョージ・クラセンで試合は開始した。
1回裏、4番 サル・スチュワート 4球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 1-0 LAA、6番 ネート・ロー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 4-0 LAA
2回裏、2番 スペンサー・スティア 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでレッズ得点 CIN 5-0 LAA
3回表、5番 ノーラン・シャヌエル 5球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでエンゼルス得点 CIN 5-1 LAA
4回表、2番 マイク・トラウト 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 CIN 5-3 LAA
8回裏、ピッチャー チェース・シルセスがワイルドピッチでレッズ得点 CIN 6-3 LAA、さらにピッチャー チェース・シルセスがワイルドピッチでレッズ得点 CIN 7-3 LAA
試合は7対3でレッズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレッズのピアース・ジョンソンで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのジョージ・クラセンで、ここまで0勝1敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-12 08:24:13 更新