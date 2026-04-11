イタリアの元首相で、欧州委員会の元委員長でもあるロマーノ・プローディ氏はこのほど、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューに応じ、「現在、中国のバリューチェーンはすでに複数の生産分野にまたがって一体化しており、これは他に類を見ない」と述べました。 プローディ氏はこれまでに中国を数十回訪問しており、中国の発展について独自の視点から観察し続けてきました。プローディ氏は、「
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