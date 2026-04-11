イタリアの元首相で、欧州委員会の元委員長でもあるロマーノ・プローディ氏はこのほど、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューに応じ、「現在、中国のバリューチェーンはすでに複数の生産分野にまたがって一体化しており、これは他に類を見ない」と述べました。

プローディ氏はこれまでに中国を数十回訪問しており、中国の発展について独自の視点から観察し続けてきました。プローディ氏は、「中国の製造力と生産効率の高さは広く知られており、ハイテク分野でもバリューチェーンの高度化が進んでいる。中国社会を観察する中で、中国の人々が新技術を受け入れるスピードは欧州よりも速いと感じた。現在、中国は新たな発想や技術を受け入れるスピードが非常に速く、一部の分野では、私の当初の予想ものよりも早い段階でリードするようになった」と語りました。



また、欧州と中国はこれまで敵対関係にあったことはないとしたうえで、「段階的に協力を進めることで前向きなシグナルを発することができ、我々は過去とは異なる新しい道を歩むことができる」との見解を示しました。

さらに、「国際社会は対話を強化し、相違点を残しつつ、共通点を追求すべきだ」と述べ、「すべての国と対話を維持することが、私が一貫して堅持してきた政治理念だ」と強調しました。（提供/CGTN Japanese）