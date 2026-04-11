ちょっとした場所に小さめのゴミ箱があると便利ですよね。ただ、フタがないと中身が見えるのが気になる…。そんな悩みをまるっと解決する凄いゴミ箱をダイソーで発見しました！フタが2方向に開き、しかも開いた状態を固定することもできる優れもの。付属のフックを使えば吊り下げも可能。ストレスなく使えて快適です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：扉や引き出しに掛けられるフタ付ゴミ箱価格：￥220（税込）本体サイズ