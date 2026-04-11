凄いゴミ箱が出た！手前に空くからストレスフリー！すっきり使える100均アイデアグッズ

ちょっとした場所に小さめのゴミ箱があると便利ですよね。ただ、フタがないと中身が見えるのが気になる…。そんな悩みをまるっと解決する凄いゴミ箱をダイソーで発見しました！フタが2方向に開き、しかも開いた状態を固定することもできる優れもの。付属のフックを使えば吊り下げも可能。ストレスなく使えて快適です！

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商品情報

商品名：扉や引き出しに掛けられるフタ付ゴミ箱

価格：￥220（税込）

本体サイズ（約）：20cm×12.5cm×17.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480707037

2通りの開き方ですっきり使える！ダイソーに凄いゴミ箱が登場

身の回りのちょっとした場所に、小さめのゴミ箱があると便利ですよね。ただ、フタがないゴミ箱だと中身が見えるのが気になり、お部屋のすっきりさにも欠けるのが難点…。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『扉や引き出しに掛けられるフタ付ゴミ箱』をご紹介します。

容量3Lとコンパクトなフタ付きのゴミ箱です。価格は220円（税込）。

真っ白で清潔感のある、とてもシンプルなゴミ箱です。

フタ付きなので中身が見えないよう目隠しもでき、お部屋の雰囲気を壊さないのがいいなと思い購入してみました！

このゴミ箱は画期的な2パターンの開閉機能が搭載されており、フタを上だけでなく手前にも開けられる点が最大の特徴！

フタを手前に引いて固定することで、開きっぱなしの状態をキープできます。

軽い衝撃でフタが閉じてしまうストレスがなく、作業中に連続してゴミを捨てたい時の効率がアップしますよ。

さらに付属のフックを使用すれば、デスクや棚の扉などに吊り下げて固定することができます。

フックを掛けたい場所に取り付けて、ゴミ箱をフックのバックルに合わせて差し込むだけで完了します。

フックは厚さ約2cm以下、上部との隙間が約3cm以上のものに取り付けが可能となっています。

デスク周りやキッチン、ベッドサイドなど、省スペースでゴミ箱を置きたい場所にサッと設置できて便利です。

手前に開くことでフタの干渉を防ぎスムーズに使える仕組み◎

手前開きにすることで、本体の前面に沿うようにフタが収まるので見た目がすっきりします。

また、吊り下げて使えるので、掃除機をかける際などに持ち上げる必要がなく楽なのもいいなと思いました！

実際に使用してみて実感したのが、この手前開きの利便性です。

2段式の棚の下段に設置した場合、フタを上に開くと上の棚にぶつかってしまいますが、手前に開くことで干渉を防ぎ、スムーズに使用することができました。

薬の容器やコスメのパウチ、使用済みの綿棒など、小さなゴミをわざわざ大きなゴミ箱に捨てに行くのが面倒な場合にとても便利。

フタを閉じられるので散らかって見えず、気持ちよく使えるのが気に入りました。

今回はダイソーの『扉や引き出しに掛けられるフタ付ゴミ箱』をご紹介しました。

限られたスペースを有効活用できるだけでなく、開閉方向を選べることで設置場所を選ばない点が非常に優秀なアイテム。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。