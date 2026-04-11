今季は二刀流完全復活シーズンになる大谷。投打フル回転で前人未到の本塁打王＆サイ・ヤング賞なるか昨季、山本由伸の驚異的な活躍でワールドシリーズ連覇を達成したドジャース。今季も積極補強の手を緩めず、長年の課題だった"ラストピース"を獲得。「1998〜2000年のヤンキース」以来の大偉業を成し遂げられるのか？※成績は現地時間3月30日時点【写真】ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの選手たち＊＊＊【長年の課題