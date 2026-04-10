◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人が首位ヤクルトに競り勝ち、連勝で貯金を今季初めて２とした。先発の竹丸和幸投手が自身ワーストの８安打を浴びながら、６回途中１失点と粘ってプロ２勝目。阿部監督の早めの継投策で何とか逃げ切った。打線も今季初めて５番に座ったキャベッジ外野手が、先制ヘッドスライディングに貴重な追加点となる特大３号ソロと躍動した。竹丸は開幕戦で球団史上初め