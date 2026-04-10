宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイスの7インチアナログ盤を6月24日にリリースすることを発表した。同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている作品。7インチアナログ盤には、配信作品とは異なるジャケットビジュアルが使用されており、本日より各CDショップ・ECサイトにて予約受付中だ。予約特典として、まる子ちゃんと描きおろしの宇多田ヒカルイラストが使用され