テクノホライゾン株式会社は4月9日（木）、直販サイト「ISLオンラインショップ」にて、RAW現像ソフトのパッケージ版を対象とした「SILKYPIX 春の写真編集スタートキャンペーン 2026」を開始した。期間は4月27日（月）まで。 今回のセール対象製品は、「SILKYPIX Developer Studio Pro12 パッケージ版」に、操作方法を詳しく解説した書籍「SILKYPIX Developer Studio Pro11/11 ユーザ}