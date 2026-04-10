【モデルプレス＝2026/04/10】女優の波瑠が8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。自身の交友関係について言及する場面があった。【写真】波瑠、趣味のゲーム通じて親交深めた友人の芸人夫◆波瑠、LINE友だちは「186人」今回、番組では「LINE友だち1000人 vs 10人！生態調査SP」をテーマに自身の交友関係についてスタジオトーク。波瑠は自身のLINE友だちの人数について「186人でした！」と公表し「でも