波瑠、男性芸能人の妻との親交明かす「1番仲がいい」LINE友だち人数も公表
【モデルプレス＝2026/04/10】女優の波瑠が8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）に出演。自身の交友関係について言及する場面があった。
【写真】波瑠、趣味のゲーム通じて親交深めた友人の芸人夫
今回、番組では「LINE友だち1000人 vs 10人！生態調査SP」をテーマに自身の交友関係についてスタジオトーク。波瑠は自身のLINE友だちの人数について「186人でした！」と公表し「でも私、自称社交的だと思っていて。好きで観てるYouTuberさんとかに『大好きです。いつも観てます』ってDMを送って、そのまま実際に会ってお友達になったりも」とフットワークの軽さをアピールした。
LINEには誕生日登録機能とお知らせ機能があるが、波瑠は「お誕生日は登録していない方もいらっしゃるんで、自分で入れます。名前の横に何月何日って入れ直してやったり」とマメな一面を見せた。また、ゲーム好きとして知られる波瑠は「ゲームを通じてお友達になってということが多くて」と打ち明け、お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉の妻が「1番仲がいい」と告白。「今は一緒にお買い物に行ったり、お家にお招きいただくようなお友達になれて」と話し、ゲームを通じて親交を深めたとして他にも女優の野呂佳代や、お笑いコンビのザ・たっちを挙げた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆波瑠、LINE友だちは「186人」
今回、番組では「LINE友だち1000人 vs 10人！生態調査SP」をテーマに自身の交友関係についてスタジオトーク。波瑠は自身のLINE友だちの人数について「186人でした！」と公表し「でも私、自称社交的だと思っていて。好きで観てるYouTuberさんとかに『大好きです。いつも観てます』ってDMを送って、そのまま実際に会ってお友達になったりも」とフットワークの軽さをアピールした。
◆波瑠、ゲームを通じて親交を深めた人物
LINEには誕生日登録機能とお知らせ機能があるが、波瑠は「お誕生日は登録していない方もいらっしゃるんで、自分で入れます。名前の横に何月何日って入れ直してやったり」とマメな一面を見せた。また、ゲーム好きとして知られる波瑠は「ゲームを通じてお友達になってということが多くて」と打ち明け、お笑いコンビ・アンジャッシュの児嶋一哉の妻が「1番仲がいい」と告白。「今は一緒にお買い物に行ったり、お家にお招きいただくようなお友達になれて」と話し、ゲームを通じて親交を深めたとして他にも女優の野呂佳代や、お笑いコンビのザ・たっちを挙げた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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