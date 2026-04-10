DJIの日本語サイトトップページに、ティザー広告とみられるコンテンツが掲出されている。4月16日（木）21時00分の発表を予告したもののようだ。 今回のキャッチコピーは「広がる世界、収まるポケット」。 DJIで「ポケット」といえば、ヒットモデル「Osmo Pocket 3」が思い浮かぶところ。1インチセンサーを搭載したジンバルカメラの定番として、現在も高く評価される製品だ。 その「Osmo Pocke