グローバルスタイル（グローバルＳ）はオーダースーツの「ＧＩＮＺＡＧｌｏｂａｌＳｔｙｌｅ」を展開している。東京・銀座本店を中心に、手に取りやすい価格帯で高級感やおしゃれ感のあるスーツを提供している。ウエルスアドバイザーではこのほど、同社の田城弘志社長を迎え、人気エコノミストのエミン・ユルマズ氏との対談を行った。エミン氏：まず事業内容について、初めての投資家にも分かるよう簡単にご説明いただ