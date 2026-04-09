4月9日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。４月から新生活を送るものに向けて菅井が自身の新生活の思い出を語った。 -「素敵な出会いがあることを信じて応援しています」- ４月から新生活を迎えるものも多いだろうということで、菅井が新生活の思い出