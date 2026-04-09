大阪・関西万博で大人気だった体験型コンテンツ『モンスターハンター ブリッジ』が、兵庫県立淡路島公園「ニジゲンノモリ」に移設されることが9日、発表された。時期は、2027年度を予定する。【別シーン】臨場感あふれる『モンスターハンター ブリッジ』『モンスターハンター ブリッジ』は、カプコンが「大阪ヘルスケアパビリオン」のテーマ「REBORN」から着想を得て、万博のために開発。体験者は専用のARデバイスを装着し、36