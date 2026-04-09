８人組グローバルガールズグループ・Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥハーツ）が９日、都内で行われた韓国発のメークブランド「２ａＮ」の期間限定ポップアップ「２ａＮＳＣＨＯＯＬｉｎＴＯＫＹＯ」オープン記念イベントに登場した。ＳＭエンターテインメントがａｅｓｐａ以来、約５年ぶりに送り出したガールズグループ。２０２５年にデビューすると、日韓の主要アワードで計９つの新人賞を受賞し、大きな注目を