イベントに登場したＨｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓの（左から）イェオン、ステラ、ユハ、イアン、エイナ、ジュウン、カルメン、ジウ

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　８人組グローバルガールズグループ・Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥハーツ）が９日、都内で行われた韓国発のメークブランド「２ａＮ」の期間限定ポップアップ「２ａＮ　ＳＣＨＯＯＬ　ｉｎ　ＴＯＫＹＯ」オープン記念イベントに登場した。

　ＳＭエンターテインメントがａｅｓｐａ以来、約５年ぶりに送り出したガールズグループ。２０２５年にデビューすると、日韓の主要アワードで計９つの新人賞を受賞し、大きな注目を浴びた。

　同ブランドのアンバサダーを務めており、この日は人気アイテム「デュアルチーク」を好きな２色で組み合わせたカスタムチークを披露。メンバーのステラは、「私のブロンドヘアに似合う光沢なカラーを選んでみました」と笑顔で紹介した。

　最後に、リーダーのジウは、「日本の皆さんにお会いできて、本当にうれしくありがたい時間でした。ぜひポップアップに遊びに来てくださいね！そして私たちの応援もどうぞよろしくお願いします！」と流ちょうな日本語でファンにメッセージを送った。

　ポップアップイベントは、１０日から１９日まで東京・表参道のクレインズ６１４２で開催される。