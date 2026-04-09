８人組グローバルガールズグループ・Ｈｅａｒｔｓ２Ｈｅａｒｔｓ（ハーツトゥハーツ）が９日、都内で行われた韓国発のメークブランド「２ａＮ」の期間限定ポップアップ「２ａＮ ＳＣＨＯＯＬ ｉｎ ＴＯＫＹＯ」オープン記念イベントに登場した。

ＳＭエンターテインメントがａｅｓｐａ以来、約５年ぶりに送り出したガールズグループ。２０２５年にデビューすると、日韓の主要アワードで計９つの新人賞を受賞し、大きな注目を浴びた。

同ブランドのアンバサダーを務めており、この日は人気アイテム「デュアルチーク」を好きな２色で組み合わせたカスタムチークを披露。メンバーのステラは、「私のブロンドヘアに似合う光沢なカラーを選んでみました」と笑顔で紹介した。

最後に、リーダーのジウは、「日本の皆さんにお会いできて、本当にうれしくありがたい時間でした。ぜひポップアップに遊びに来てくださいね！そして私たちの応援もどうぞよろしくお願いします！」と流ちょうな日本語でファンにメッセージを送った。

ポップアップイベントは、１０日から１９日まで東京・表参道のクレインズ６１４２で開催される。