米Googleは4月8日（現地時間）、クラウド型のプログラミング環境である「Google Colab（以下、Colab）」に、AIアシスタント「Gemini」との連携を強化する2つの新機能、「カスタム指示（Custom Instructions）」と「学習モード（Learn Mode）」を追加した。これにより、ユーザーはAIの振る舞いをプロジェクトや学習目的に合わせて柔軟にカスタマイズできるようになる。Colabは、ブラウザ上でPythonのコードを記述・実行できるクラウ