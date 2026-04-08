自分のミスでもないのに自腹を切らされる職場など、さっさと見切りをつけたほうがいいだろう。関西在住の60代男性（サービス・販売・外食）は、過去に運送ドライバーとして経験した理不尽なエピソードの数々を明かした。「夕方に着いて荷物積んで出発したのは翌日の早朝でした」と、過酷な長時間待機をさせられたこともあるようだ。だが、本当にアホらしくなったのは、大手コンビニチェーン店の倉庫へ荷物を運んだ時のことだという