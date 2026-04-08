5人組ボーイズグループ・VIBYが高校生向けの新プロテインブランド『AIZU』初のブランドアンバサダーに就任。8日リリースの1st Digital Single『Mi*light』を起用したWEBCMも公開された。【動画】青春が蘇る！爽やかなダンスを披露するVIBY同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの