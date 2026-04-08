VIBY、プロテインブランド『AIZU』初のブランドアンバサダーに 1st Digital Single「Mi*light」を起用した“青春を彩る”CMも公開【コメントあり】
5人組ボーイズグループ・VIBYが高校生向けの新プロテインブランド『AIZU』初のブランドアンバサダーに就任。8日リリースの1st Digital Single『Mi*light』を起用したWEBCMも公開された。
【動画】青春が蘇る！爽やかなダンスを披露するVIBY
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた練習生最終12人のうち5人となる。メンバーは、リーダーのIO（19）、副リーダーのRENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）。
VIBYの起用背景は、“青春”を一緒に応援していきたいという想いが合致したことだという。「カラダに「みなぎる」、気分が「アガる」、青春の記憶に「つながる」3つの合図」という『AIZU』のブランドコンセプトとVIBYの「輝く青春の旅路」のコンセプトが一丸となったことが理由だと明らかにした。
さらに就任に合わせて公開されたWEBCMには、8日リリースの1st Digital Single『Mi*light』が起用。「カラダに“みなぎる”、気分が“アガる”、青春の記憶に“つながる”」というメッセージが込められた本CMでは、軽やかに踊るVIBYの姿が、エナジードリンクの爽快感と、フレッシュな楽曲とが混ざり合い、青春の彩りが描き出されている。
アンバサダー就任に合わせて、全国のドン・キホーテで大型プロモーションも実施される。店頭では、VIBYを起用したポスターやPOPを展示するほか、首都圏エリアを中心に交通広告や店頭ビジョン・懸垂幕も順次展開される。
【コメント全文】
■VIBY
「今回、僕たちVIBYが『AIZU』のアンバサダーに就任させていただけることになり、とても嬉しいです。僕たちにとって初めてのアンバサダーということもあり、すごく光栄ですし、これからの活動への大きな力になると感じています。『AIZU』は、毎日を頑張っている人の背中を押してくれるような存在だと思っています。僕たちも、音楽やパフォーマンスを通じて、一人でも多くの人たちの背中を押せるような存在になりたいと思っているのでとても共感できるブランドです。この魅力をたくさんの方に届けられるよう、僕たちも全力で発信していきたいです。」
【動画】青春が蘇る！爽やかなダンスを披露するVIBY
同グループは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏がプロデュースする全員10代の日本人による5人組ボーイズグループの第1弾アーティスト。ミジョン氏が発掘を行い、韓国で育成してきた練習生最終12人のうち5人となる。メンバーは、リーダーのIO（19）、副リーダーのRENKI（18）、AKITO（18）、RYOHA（16）、KOTARO（15）。
さらに就任に合わせて公開されたWEBCMには、8日リリースの1st Digital Single『Mi*light』が起用。「カラダに“みなぎる”、気分が“アガる”、青春の記憶に“つながる”」というメッセージが込められた本CMでは、軽やかに踊るVIBYの姿が、エナジードリンクの爽快感と、フレッシュな楽曲とが混ざり合い、青春の彩りが描き出されている。
アンバサダー就任に合わせて、全国のドン・キホーテで大型プロモーションも実施される。店頭では、VIBYを起用したポスターやPOPを展示するほか、首都圏エリアを中心に交通広告や店頭ビジョン・懸垂幕も順次展開される。
【コメント全文】
■VIBY
「今回、僕たちVIBYが『AIZU』のアンバサダーに就任させていただけることになり、とても嬉しいです。僕たちにとって初めてのアンバサダーということもあり、すごく光栄ですし、これからの活動への大きな力になると感じています。『AIZU』は、毎日を頑張っている人の背中を押してくれるような存在だと思っています。僕たちも、音楽やパフォーマンスを通じて、一人でも多くの人たちの背中を押せるような存在になりたいと思っているのでとても共感できるブランドです。この魅力をたくさんの方に届けられるよう、僕たちも全力で発信していきたいです。」