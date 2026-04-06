一般財団法人JR東日本文化創造財団が4月22日より上演する、手塚治虫の不朽の名作「火の鳥 未来編」を題材とした公演「MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥」において、物語の鍵を握るAIキャラクターの声を、松任谷由実さんのAI音声「Yumi AraI」が担当することが発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■史上初の試みAI音声「Yumi AraI」が人類を導くAI役に今回声優に初挑戦する「Yumi AraI」は