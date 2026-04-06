ボスニア・ヘルツェゴビナ代表がホームでイタリア代表を破ってワールドカップ出場権を獲得したPK戦では、ボールボーイの妨害があったようだ。地元メディア『N1』は「大きな助けになった」と伝えている。欧州プレーオフ決勝のPK戦ではイタリアの1人目と3人目が失敗した一方、ボスニア・ヘルツェゴビナは4人全員が成功。ボスニア・ヘルツェゴビナが3大会ぶりのW杯出場を決めた一方でイタリアはまさかの3大会連続予選敗退になった