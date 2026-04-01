ＫＤＤＩが逆行安。３月３１日の取引終了後、グループ内での架空循環取引に関する特別調査委員会の調査報告書を受領したと発表した。子会社の広告代理事業に関し、不正取引に関する売り上げと売上原価を取り消すとともに、代理店手数料として外部に流出した金額を損失として計上。２６年３月期の業績に関しては、売上高が従来の見通しを２７００億円下回る６兆６００億円（前の期比３．８％増）、純利益が５００億円下回る